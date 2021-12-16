Охоту на любителей рубить новогодние ели начали в Карелии
Рейды по пресечению незаконной заготовки елок к новогодним праздникам стартовали в Карелии. Леса активно патрулируют инспекторы лесничеств и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Минприроды республики.
Вырубать елки к праздникам запрещено, отметили в ведомстве, их можно только покупать на специализированных базарах.
За незаконную заготовку новогодних деревьев грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Если одно деревце срубил обычный человек, его оштрафуют на 3-5 тысяч рублей. Должностное лицо заплатит 20-50 тысяч рублей, а юридическое – 200-500 тысяч. Если же лесной фонд понесет ущерб больше пяти тысяч рублей, наступит уголовная ответственность.
- За приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины предусмотрен административный штраф на физических лиц в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц ˗ 50 тысяч рублей, на юридических лиц ˗ от 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, а также предусмотрена уголовная ответственность, - сообщили в ведомстве. // Фото: источник