Парфенчиков анонсировал строительство школ возле Петрозаводска

В окрестностях Петрозаводска необходимо строить новые образовательные учреждения. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время олнайн-совещания, посвященного реализации национальных проектов.

По мнению губернатора, население карельской столицы будет увеличиваться. Причем люди будут селиться не только в самом городе, но и рядом с ним.

– Мы сейчас этот вопрос будем решать в рамках не только развития Петрозаводска, но и в рамках создания некоей агломерации, которая объедини Петрозаводск и районы, прилегающие к Петрозаводску. Должны уже предполагать и рассчитывать, сколько будет жить в населенных пунктах через два-четыре года. Я не исключаю, что акцент может быть сделан на строительстве школ, прилегающих к городу, где в скором времени будут формироваться большие жилищные массивы, – сказал Артур Парфенчиков. // Фото: pechnik.net