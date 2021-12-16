Больного на ИВЛ с сепсисом вертолетом доставили из Сегежи в столицу

Вертолет санавиации впервые забрал с оборудованной в Сегежской ЦРБ человека, нуждающегося в срочной специализированной помощи. Пациента с тяжелым поражением сердца и сепсисом транспортировали в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова, сообщил министр здравоохранения Карели Михаил Охлопков.

Больной был подключен к аппарату ИВЛ, уточнил он. Раньше для таких целей использовали гораздо более удаленную от больницы посадочную площадку.

С начала этого года вертолет санавиации за 173 вылета эвакуировал уже 257 пациентов, в том числе 34 детей. Их доставили в специализированные медучреждения Петрозаводска и Петербурга.

Экстренную медицинскую помощь оказали 12 детям, которым не исполнилось и года. В частности, в декабре в Детскую республиканскую больницу из Костомукши перевезли 5-месячного младенца с серьезной нейрохирургической патологией.

Самое большое число вылетов вертолет совершил в Костомукшу, туда летали 58 раз. В Пудож – 34, Беломорск – 28 и Сегежу – 24. В клиники за пределами Карелии транспортировали 10 пациентов. // Фото: источник