Охота на незарегистрированных таксистов началась в Петрозаводске

Соблюдение правил перевозки пассажиров проверяют в Петрозаводске. В ходе акции «Нелегальный перевозчик» ищут нарушителей, сообщили в ГИБДД.

В рейдах участвуют не только инспекторы ДПС, но и сотрудники Минтранса РК, налоговой инспекции, Северного МУГАДН.

Основная цель этих мероприятий - пресечь незаконную перевозку пассажиров. В понедельник проверяли водителей такси и выявили факт нелегальной перевозки.

На водителя составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска