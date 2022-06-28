28 июня 2022, 20:01
Охота на незарегистрированных таксистов началась в Петрозаводске
Акция «Нелегальный перевозчик» проходит в карельской столице
Соблюдение правил перевозки пассажиров проверяют в Петрозаводске. В ходе акции «Нелегальный перевозчик» ищут нарушителей, сообщили в ГИБДД.
В рейдах участвуют не только инспекторы ДПС, но и сотрудники Минтранса РК, налоговой инспекции, Северного МУГАДН.
Основная цель этих мероприятий - пресечь незаконную перевозку пассажиров. В понедельник проверяли водителей такси и выявили факт нелегальной перевозки.
На водителя составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска