Новая техника для содержания дорог появилась в Петрозаводске

Парк дорожной техники в Кондопожском ДРСУ пополнился на 21 машину. Для предприятия закупили шесть тракторов, восемь КДМ, один автогрейдер, три погрузчика и три газели, сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

Всю технику приобрели на субсидию, выделенную из республиканского бюджета по поручению главы региона.

Кондопожское ДРСУ сейчас дополнительно оснащают, увеличивают его мощности, усиливают диспетчерскую службу, выстраивают логистику.

Напомним, договор на содержание дорог в Петрозаводске с новым подрядчиком заключили в марте. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте