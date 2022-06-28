28 июня 2022, 17:44
Поврежденную во время потопа дорогу в Петрозаводске восстановят
Мэрия заключила контракт на ремонт части дороги в районе СКЗ
Размытую во время майского потопа дорогу в районе Сулажгорский Кирпичный Завод будут восстанавливать. Администрация карельской столицы уже заключила договор с компанией «Недра», сообщили в мэрии.
Подрядчик приведет в порядок часть дороги, которую повредили обильные осадки. Восстановят дорожную одежду, оголовок трубы, прочистят ее, укрепят откосы. Работы планируют выполнить до окончания июля.
Напомним, во время сильных ливней в районе примыкания с Суоярвским шоссе затопило участок главной улицы района, в результате были повреждены часть дорожной одежды и трубы. // Фото: администрация Петрозаводска