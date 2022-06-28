28 июня 2022, 17:08
Еще на некоторых улицах запретят остановку транспорта
Схема движения в центре Петрозаводска и на Ключевой изменится
С 19 июля в карельской столице снова изменится схема движения транспорта. Это коснется центра Петрозаводска и Ключевой, сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь идет о двух автодорогах. В частности, остановку запретят с обеих сторон ул. Петрова, то есть между улицами Кемской и Ключевой.
Такие же изменения введут и на участке улицы Красноармейской. На дороге в направлении Центр – Кукковка в месте пересечения с ул. Гоголя существующий сейчас запрет остановки для грузовых автомобилей начнет действовать на все виды транспорта.
Нововведения коснутся участка от поворота с Гоголевского путепровода до проезда к четвертому филиалу 442-ого окружного военного клинического госпиталя им. З.П. Соловьева. // Фото: pxhere.com