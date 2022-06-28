Хирурги Пряжинской ЦРБ получили трансформируемый операционный стол

Современный операционный стол появился в Пряжинской ЦРБ. Министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал, что его приобрели более чем за три миллиона рублей за счет денег из федерального бюджета.

Стол можно автоматическое регулировать по высоте, трансформировать для разных способов укладки пациента в ходе операции. Он пропускает рентгеновские лучи, так что можно делать снимки, не двигая больного.

Кроме того, у стола отсутствует электропроводимость. Это важно при проведении реанимационных мероприятий, в частности, дефибрилляции электрическим током.

По словам заведующего хирургическим отделением больницы Азера Сафиева, на этой неделе стол будут использовать для операций. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте