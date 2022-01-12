Охлопков назвал сроки подъема заболеваемости омикроном в Карелии

Резкий скачок заболеваемости штаммом омикрон в Карелии ожидается в конце января – начале февраля. Об этом в своем аккаунте написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Министр подчеркнул, что отечественные вакцины эффективны против этого варианта коронавируса.

«Мы сделали максимально удобной логистику прививочных пунктов, время их работы и саму процедуру вакцинации. В мобильных пунктах прививку можно сделать без записи»,

- сообщил Охлопков.

По данным на 12 января, первым компонентом привились 281 040 человек, что составляет 58% от общего числа взрослых и 72,5% - от числа граждан, подлежащих вакцинации. Полностью привиты 267 028 человек, или 55,1% от общего числа взрослых и 68,9% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации. Повторно вакцинировались 62 897 человек. (фото pixabay.com, thepassenger)