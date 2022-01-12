12 января 2022, 12:49
Тлеющий под снегом торф на набережной Варкауса залили озерной водой
Сотрудники мэрии будут регулярно проверять тлеющий участок на берегу озера
Утром 12 января расчет четвертой пожарной части Петрозаводска и аварийная бригада «Службы заказчика» осмотрели место на набережной Варкауса, где предположительно, тлеет торф. В мероприятиях задействовали одиннадцать человек.
Специалисты раскопали снег, сделали в Онежском озере прорубь, установили мотопомпу и с применением торфяного ствола пролили тлеющий участок, написал в своем аккаунте сити-менеджер.
Затем участок огородили сигнальной лентой. Специалисты мэрии регулярно будут мониторить ситуацию на этом участке.
Ранее петрозаводчане в соцсети рассказали о странном тлении на берегу Онежского озера. (фото vk.com)