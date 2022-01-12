Петрозаводчане жалуются, что не могут записаться к врачу на Госуслугах

Петрозаводчане пожаловались на работу сайта Госуслуг, так как не могут записаться на прием к терапевту в свободное окошко. Сервис выдает ошибку и извещает о том, что запись на выбранное свободное время и дату возможна лишь для другой возрастной категории. Женщина недоумевает, причем здесь запись детей ко взрослому специалисту. О проблеме петрозаводчанка написала в паблике «Весь Петрозаводск», там ее поддержали и другие пользователи.

Горожанка сдала анализы во взрослой поликлинике на Древлянке, а после этого попыталась записаться на прием к участковому. Талона в регистратуре не было и ей предложили записаться через Госуслуги на свободное время 14 января к нужному терапевту.

«Попыталась записаться через портал прямо в поликлинике, мне выдало ошибку в том, что запись возможна для пациентов другой возрастной категории»,

- пишет петрозаводчанка, приложив скриншот. Дома она обратилась на горячую линию портала, ей ответили, что талончик к специалисту действительно предназначен для детей. Женщина недоумевает, как такое возможно, поскольку врач взрослый: «У нас что теперь врачи профиль поменяли?».

Она зашла на портал еще раз и увидела, что талончики появились на другое время, но записаться снова не выходит, так как и она не предназначены для взрослого населения. Дозвониться на горячую линию Минздрава Карелии ей не удалось. По словам женщины, телефон никто не берет, а потом включают автоответчик. Петрозаводчанка потребовала, чтобы Минздрав навел порядок.

«Товарищи из Министерства здравоохранения хочу спросить — вы для кого это устроили? Регистратура мне ответила, что они отношения к порталу госуслуг не имеют. Так кто же должен навести порядок? Прямо, не очень смешно. Посмотрите, что у вас происходит. Мне так и ответил оператор на портале, что такая информация идет от местного Минздрава», - пишет женщина. (фото pixabay.com, Semevent)