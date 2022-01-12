12 января 2022, 10:29
Соцсети

Петрозаводчане жалуются, что не могут записаться к врачу на Госуслугах

Сервис отказывается записывать взрослых ко взрослому врачу, так как считает. что время предназначено для детей

Петрозаводчане пожаловались на работу сайта Госуслуг, так как не могут записаться на прием к терапевту в свободное окошко. Сервис выдает ошибку и извещает о том, что запись на выбранное свободное время и дату возможна лишь для другой возрастной категории. Женщина недоумевает, причем здесь запись детей ко взрослому специалисту. О проблеме петрозаводчанка написала в паблике «Весь Петрозаводск», там ее поддержали и другие пользователи.

Горожанка сдала анализы во взрослой поликлинике на Древлянке, а после этого попыталась записаться на прием к участковому. Талона в регистратуре не было и ей предложили записаться через Госуслуги на свободное время 14 января к нужному терапевту.

«Попыталась записаться через портал прямо в поликлинике, мне выдало ошибку в том, что запись возможна для пациентов другой возрастной категории»,

- пишет петрозаводчанка, приложив скриншот. Дома она обратилась на горячую линию портала, ей ответили, что талончик к специалисту действительно предназначен для детей. Женщина недоумевает, как такое возможно, поскольку врач взрослый: «У нас что теперь врачи профиль поменяли?».

Она зашла на портал еще раз и увидела, что талончики появились на другое время, но записаться снова не выходит, так как и она не предназначены для взрослого населения. Дозвониться на горячую линию Минздрава Карелии ей не удалось. По словам женщины, телефон никто не берет, а потом включают автоответчик. Петрозаводчанка потребовала, чтобы Минздрав навел порядок.

«Товарищи из Министерства здравоохранения хочу спросить — вы для кого это устроили? Регистратура мне ответила, что они отношения к порталу госуслуг не имеют. Так кто же должен навести порядок? Прямо, не очень смешно. Посмотрите, что у вас происходит. Мне так и ответил оператор на портале, что такая информация идет от местного Минздрава», - пишет женщина. (фото pixabay.com, Semevent)

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Метки: 
новости петрозаводска
Минздрав
Гослуслуги
запись
прием
дети
терапевт
Соцсеть