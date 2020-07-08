Ограничения на продажу алкоголя могут смягчить в России

Минпромторг РФ предложил смягчить ограничительные меры по продаже алкоголя в стране. Так власти хотят поддержать сферу торговли в условиях пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Так, пиво могут разрешить продавать на автозаправочных станциях. Помимо этого, может быть снят запрет на продажу спиртного в национальных парках, заповедниках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

Также кафе, ресторанам и магазинам предлагается разрешить торговать алкоголем через Интернет. Лицензии на розничную продажу спиртных напитков могут сделать бессрочными.

В ФАС отметили, что такие предложения, направленные на поддержку легального бизнеса в условиях пандемии, заслуживают внимания.