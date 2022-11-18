18 ноября 2022, 11:49
Россия

Ограничения на полеты в 11 аэропортов оставили в силе

Росавиация продлила запрет на полеты в южные воздушные гавани страны

Ограничения на авиаперелеты в 11 воздушных гаваней в центре и южной части России снова продлили. На этот раз Росавиация назвала дату 27 ноября, сообщили в ведомстве.

Полеты временно невозможны в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте и из них.

Напомним, часть воздушного пространства России закрыли 24 февраля – после начала военной спецоперации. // фото: freepik.com

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