Ограничения на полеты в 11 аэропортов оставили в силе

Ограничения на авиаперелеты в 11 воздушных гаваней в центре и южной части России снова продлили. На этот раз Росавиация назвала дату 27 ноября, сообщили в ведомстве.

Полеты временно невозможны в аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте и из них.

Напомним, часть воздушного пространства России закрыли 24 февраля – после начала военной спецоперации. // фото: freepik.com