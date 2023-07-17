Ограничения на «Коле» у Пряжи продлили

Ограничения на 379-м километре трассы «Кола» продлены. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В районе поселка Пряжа продолжается строительство транспортной развязки. Движение транспорта там осуществляется по одной полосе, регулируется с помощью светофоров. Такая ситуация сохранится до 21 июля.

Водителей попросили планировать маршруты с учетом этой информации и соблюдать требования установленных временных дорожных знаков. // Фото: unsplash.com