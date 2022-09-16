Огонь вспыхнул в пятиэтажке в Петрозаводске, людей эвакуировали

В четверг в 15 часов 49 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска от жильцов пятиэтажного жилого дома на улице Московской поступило сообщение о том, что они чувствуют запах гари в своих квартирах. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. В ходе разведки пожара специалисты установили, что возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже. Они вскрыли дверь помещения и никого не обнаружили внутри.

В комнате, где находился телевизор, горели стена и стол. Не прошло и десяти минут, как пожар был ликвидирован. В результате ЧП огнем были повреждены мебель и отделка комнаты на площади два квадратных метра.

В ходе проведения спасательных работ с верхних этажей из зоны плотного задымления в безопасное место были эвакуированы восемь человек.

Когда огонь был потушен, к специалистам подошел 70-летний пенсионер и поинтересовался, у кого в их подъезде случился пожар. Как оказалось, это произошло в его квартире.

Мужчина рассказал, что вышел погулять буквально на полчаса. Он понятия не имел, почему в его квартире мог вспыхнуть огонь. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Фото: unsplash.com