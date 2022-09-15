Девушку в Петрозаводске сбили на «зебре»

Ближе к вечеру 15 сентября в Петрозаводске пострадала девушка. Инцидент запечатлела видеокамера «Ситилинк».

ДТП произошло в 16:45 на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. На регулируемом пешеходном переходе легковушка сбила девушку, когда она переходила проезжую часть.

Автомобиль двигался по улице Калинина, девушка сошла на дорогу с тротуара и побежала. Она оказалась под колесами и не смогла сразу встать. Некоторые люди просто проходили мимо.

Водитель сбившей девушку легковушки и очевидцы помогли пострадавшей подняться и дойти до тротуара. На место аварии приехали инспекторы ГИБДД и медики «скорой». // Фото, видео: «Ситилинк»