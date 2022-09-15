15 сентября 2022, 19:49
Рецидивист разрубил бывшей возлюбленной голову топором
Мужчина пришел на работу к экс-подруге и жестоко убил ее
Неоднократно судимого ранее мужчину взяли под стражу в Одинцово. Мужчина жестоко расправился со своей бывшей подругой, передает 15 сентября РИА Новости со ссылкой на главк СК России по Московской области.
По некоторым данным, бывшие возлюбленные поссорились ночью в кафе, где девушка работала. Согласно другой информации, это произошло в булочной.
Мужчина схватил топор и лезвием ударил бывшую по голове. Несчастная умерла на месте, а 45-летний убийца уехал на ее машине. Однако по горячим следам его задержали. // Фото: pxhere.com