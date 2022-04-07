Официальный курс евро снизился сразу на 7 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 8 апреля. Рубль серьезно укрепился, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 7,31 рубля. Теперь он составляет 83,29 рубля. Доллар подешевел на 6,34 рубля до отметки 76,25 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/moerschy