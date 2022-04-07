Лекарства, овощи, спички подорожали в Карелии за неделю

Овощи, фрукты, медикаменты и сахар подорожали за неделю в Карелии. Сильнее всего с 26 марта по 1 апреля цены подросли на репчатый лук (16,9%), белокочанную свежую капусту (12,3%), яблоки (5,7%), свеклу (5,5%), картофель (4,9%), морковь (2,2%), следует из данных мониторинга, проводимого Карелиястат. За неделю на 12,1% подешевели свежие огурцы, на 11,3% бананы и на 4,8% помидоры.

На 3-7,7% подорожали масло подсолнечное, курица, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, масло сливочное, соль, мука пшеничная, глазированные шоколадом конфеты, маргарин, сахар, черный байховый чай. Подешевели вареная, полукопченая и варено-копченая колбаса, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

На 7,5% подросли в цене спички, на 4,9% - сухие корма для домашних животных. Также подорожали плиты древесностружечные, ориентированностружечные. Из техники подорожали смартфоны, но подешевели электропылесосы и телевизоры.

Из лекарств подорожали нимесулид, валидол и корвалол, поливитамины, комбинированные анальгетики, а левомиколь подешевел на 1,2%. (фото pixabay.com, tianya1223)