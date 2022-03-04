Официальный курс евро снизился на 7 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на 5 марта. Рубль укрепился к доллару и евро, следует из данных регулятора.

Так, курс евро снизился на 7,48 рубля. Европейская валюта котируется на отметке 116,53 рубля. Доллар подешевел на 5,94 рубля до отметки 105,81 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,64 рубля до уровня 110,64 рубля.

Отметим, что, по данным на 14:30, на Московской бирже доллар торгуется по цене 110 рублей, евро - 125 рублей. Фото pixabay.com/moerschy