Официальный курс евро снизился до 75,31 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 29 апреля. Из данных регулятора следует, что рубль продолжает укрепляться.

Так, курс доллара снизился на 58 копеек. Американская валюта теперь котируется на уровне 72,30 рубля. Курс евро уменьшился на 61 копейку до 75,31 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/moerschy