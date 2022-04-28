Крупы и чай подорожали в Карелии, но подешевел сахар

Чай, крупы, морковь подорожали за неделю в Карелии, следует из данных официальной статистики.

Так, с 16 по 22 апреля в республике выросли цены на яблоки (6,1%), морковь (2,4%) и картофель (1%). На 5,1% подорожал черный байховый чай, на 4,6% - греча, на 2,6% - рис шлифованный, на 3,3% - вареная колбаса.

При этом подешевела белокочанная капуста - на 7,7%, репчатый лук – 7,6%, помидоры – 5,9%, бананы – 2,7%, свеклу – на 1%. Также цена снизилась на макароны, печенье. Как отметили в Карелиястат, сахарный песок за неделю подешевел на 2,5%.

На 1,6-6,1% подешевели кроссовки, телевизоры, женские колготки, зубные щетки. Подорожало хозяйственное мыло, подгузники детские бумажные, доска обрезная, иномарки. Изменились цены на некоторые медикаменты. В частности, подорожал анальгин отечественный и поливитамины. Вместе с тем подешевели комбинированные анальгетики и эргоферон. (фото pixabay.com, isfara)