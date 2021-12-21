Одну из улиц Медвежьегорска украсил огромный снежный тигр

Рядом с Домом детского творчества в Медвежьегорске появилась гигантская фигура тигра. Ее сделали своими руками ребята под руководством педагогов. В своем официальном паблике ВКонтакте они попросили земляков обращаться с тигром бережно.

Ранее его уже повредили, но авторы вновь восстановили фигуру. Она украшает улицу Советскую, многие фотографируются с симпатичным тигром.