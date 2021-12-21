21 декабря 2021, 21:16
Одну из улиц Медвежьегорска украсил огромный снежный тигр
Воспитанники и преподаватели Дома детского творчества сделали символ наступающего года
Рядом с Домом детского творчества в Медвежьегорске появилась гигантская фигура тигра. Ее сделали своими руками ребята под руководством педагогов. В своем официальном паблике ВКонтакте они попросили земляков обращаться с тигром бережно.
Ранее его уже повредили, но авторы вновь восстановили фигуру. Она украшает улицу Советскую, многие фотографируются с симпатичным тигром.
- С большим трудом мы восстановили фигуру, которая вам всем так понравилась, - гласит обращение коллектива ДДТ. - Приходите, кто еще не видел и не успел сфотографироваться. Но обращайтесь с ней бережно! Она не ледяная, а снежная. // Фото: источник