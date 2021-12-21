Дворников в Петрозаводске поймали на попытке распилить и продать урну

Неравнодушные петрозаводчане рассказали землякам, почему в городе так мало урн. Они опубликовали объясняющие этот факт снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Утром 21 декабря авторы сообщения наблюдали необычную картину на Ключевском шоссе, на остановке. По их словам, двое дворников пилили мусорную урну.