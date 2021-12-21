21 декабря 2021, 17:02
Дворников в Петрозаводске поймали на попытке распилить и продать урну
Жители карельской столицы опубликовали в соцсетях фотографию двух злоумышленников
Неравнодушные петрозаводчане рассказали землякам, почему в городе так мало урн. Они опубликовали объясняющие этот факт снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ».
Утром 21 декабря авторы сообщения наблюдали необычную картину на Ключевском шоссе, на остановке. По их словам, двое дворников пилили мусорную урну.
- На замечания не реагировали, а разговаривали, куда сдать на металл. Потом удивляемся, почему нет урн на остановке. Так сами же дворники их списывают. Лучше бы снег убирали, - сказано в публикации. // Фото: источник