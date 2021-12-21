Минздрав посоветовал жителям Карелии никуда не ездить из-за омикрона

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о напряженной ситуации из-за омикрона в Финляндии и допустил, что новая мутация в ближайшее время доберется и до республики. Он также сообщил в своем аккаунте, что региональный Минздрав рекомендует гражданам не покидать в ближайшее время пределы республики и России, а также пройти вакцинацию.

По словам министра, новый штамм в 70 раз быстрее размножается в бронхах и инфицирует легкие, чем первоначальный вариант коронавируса и дельта. Особенностью омикрона он назвал то, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестой день заболевания.

По мнению Охлопкова, Европа сейчас является основным очагом роста заболеваемости новым штаммом. Он сообщил, что на днях в Великобритании зафиксировано 93 тысячи инфицированных омикроном. В числе неблагополучных по распространению инфекции стран Охлопков назвал Францию, Испанию, Италию и Швейцарию, а также страны Скандинавии и Финляндию. В Азии новая мутация наиболее распространена в Южной Корее и во Вьетнаме, в Африке «лидер» - ЮАР.

Министр также рассказал о способности вакцин противостоять новому штамму.

«По результатам исследований, проведенных в Англии, эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca значительно ниже против симптоматического заболевания омикроном по сравнению с дельтой. Однако эффективность увеличивается после бустерной прививки этими вакцинами», - утверждает он, отметив, что отечественные вакцины, по утверждениям производителей, эффективны против нового штамма. Среди предварительных особенностей омикрона Охлопков выделил повышенную усталость, потерю аппетита и ночное потоотделение.

Ранее издание Karelia.news со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило, что тринадцать жителей республики, которые вернулись из Южной Африки и были в контакте с инфицированными, находятся на самоизоляции. (фото vk.com)