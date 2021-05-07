Одну из основных магистралей Петрозаводска сегодня перекроют

Сегодня в 20 часов в Петрозаводске будет полностью перекрыто движение по улице Правды на участке от улицы Казарменской до проспекта Александра Невского. Движение транспорта будет закрыто до 8 утра 8 мая, сообщили в мэрии столицы Карелии.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на магистрали. Из-за перекрытия улицы Правды изменятся маршруты троллейбусов №1 и №6. Также поменяют свой маршрут автобусы.

Мэрия Петрозаводска просит автомобилистов выбирать пути объезда этого участка городской дорожной сети.