07 мая 2021, 11:16
Общество

Одну из основных магистралей Петрозаводска сегодня перекроют

Троллейбусы №1 и №6 изменят свои маршруты из-за ремонта на улице Правды

Сегодня в 20 часов в Петрозаводске будет полностью перекрыто движение по улице Правды на участке от улицы Казарменской до проспекта Александра Невского. Движение транспорта будет закрыто до 8 утра 8 мая, сообщили в мэрии столицы Карелии.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на магистрали. Из-за перекрытия улицы Правды изменятся маршруты троллейбусов №1 и №6. Также поменяют свой маршрут автобусы.

Мэрия Петрозаводска просит автомобилистов выбирать пути объезда этого участка городской дорожной сети.

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Метки: 
Петрозаводск
улица Правды
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новости петрозаводска
Мэрия