Пенсионный фонд ждет вопросов от жителей Карелии

Во вторник, 11 мая, Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам пенсионного законодательства. На звонки жителей Карелии ответит начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей Лариса Степанова.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото orenburzhie.ru