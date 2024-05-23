Одноразовые автомобили стали массово поставлять в Россию

Современные автомобили таким образом сконструированы, что нормально служат лишь в период гарантийного срока. Их, по сути, можно назвать одноразовыми. Именно такие машины сейчас поставляют в Россию, рассказали njcar.ru эксперты.

Несколько лет назад производители ставили на первый план долговечность автомобилей. Это позволяло завоевать доверие покупателей. Теперь производители каждый год выпускают огромные партии машин, чтобы заработать. Автомобильные концерны так наращивают прибыль и борются с конкурентами за потребителей.

И уже в момент проектирования инженеры устанавливают ограничения на долговечность основных узлов и агрегатов. То есть специально закладывают сокращение срока службы автомобиля.

Владельцы машин в итоге вынуждены обращаться к официальным дилерам и много платить за ремонт и обслуживание.

Еще для удешевления автомобилей производители выбирают менее надежные материалы. Порой вместо металла ставят пластик.

Вместо автоматических коробок передач многие автоконцерны устанавливают вариаторы или роботизированные коробки передач. Они более экономичны, однако гораздо меньше служат. // фото: freepik.com