Одна группа в детском саду Карелии закрылась на карантин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей в Карелии стала ниже на 22, 3 процента. Такие данные 6 июня приводит Роспотребнадзор.

На эту дату в регионе зарегистрировано 2594 случав заболеваний гриппом и ОРВИ. Уровень ниже эпидпорога на 29,5 процента.

Превышение среднего уровня за несколько прошлых недель зафиксировано в Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Сегежскомрайонах и в Костомукше.

В Петрозаводске с 30 мая по 05 июня зафиксировали 1298 случая заболевания ОРВИ, это на 33,4 процента ниже эпидпорога.

Из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановили работы одной группы в детском саду Петрозаводска.

С ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю госпитализировали 14 человек. // Фото: cottonbro/www.pexels.com