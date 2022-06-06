06 июня 2022, 21:05
Новую ландшафтную композицию создали в Петрозаводске
На «Марафоне зеленых дел» посадили цветы и деревья
Петрозаводчане высадили деревья и цветы в Ленинградском Кольце. Ландшафтная композиция появилась в сквере 5 июня, в день эколога, сообщили в администрации карельской столицы.
Ее создавали горожане, сотрудники мэрии, зампред правительства РК Андрей Карпилович, подаривший городу три ели и три горных сосны.
Акция «Марафон зеленых дел» прошла по инициативе Минприроды Карелии, которым руководит Карпилович. В рамках марафона участники убрали мусор с берегов реки Неглинка. // Фото: администрация Петрозаводска