Новую ландшафтную композицию создали в Петрозаводске

Петрозаводчане высадили деревья и цветы в Ленинградском Кольце. Ландшафтная композиция появилась в сквере 5 июня, в день эколога, сообщили в администрации карельской столицы.

Ее создавали горожане, сотрудники мэрии, зампред правительства РК Андрей Карпилович, подаривший городу три ели и три горных сосны.

Акция «Марафон зеленых дел» прошла по инициативе Минприроды Карелии, которым руководит Карпилович. В рамках марафона участники убрали мусор с берегов реки Неглинка. // Фото: администрация Петрозаводска