Зараженных энцефалитом клещей сняли с людей в Карелии

Первый укус клеща в Карелии зафиксировали 14 апреля, на 6 июня по поводу присосавшихся насекомых за помощью обратились уже 812 человек. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора. Из общего числа пострадавших 208 – это дети.

Что касается Петрозаводска, здесь из-за клещей в лечебно-профилактические учреждения республики обратились 437 укушенных, в том числе 110 детей.

Насекомые кусали людей также в Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах.

Из 861 клеща, которых исследовали с начала мониторинга, возбудителем энцефалита оказались поражены 0,1 процента.

Боррелиоз нашли у 28,7 процента насекомых, моноцитарный эрлихиоз – у 2,8 процента, гранулоцитарный анаплазмоз человека – у 0,13 процента. // Фото:

Skyler Ewing/ www.pexels.com