Уволенный сотрудник отстоял свои интересы

В прокуратуру Сегежского района обратился местный житель с просьбой проверить законность его увольнения. Со слов мужчины, он был уволен по инициативе работодателя из-за отсутствия на рабочем месте более четырех часов. При этом, причину руководство не выясняло.

Проверка надзорного ведомства установила, что сотрудник предприятия в указанные дни был на больничном, но этот факт был проигнорирован начальством.

«Прокуратурой Сегежского района приняты меры, благодаря которым работник получил расчет в соответствии с трудовым законодательством, также в его трудовую книжку внесены изменения на основании статьи 80 Трудового кодекса – уволен по собственному желанию. Кроме того, должностное лицо, ответственное за указанное нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности»,

- говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Фото: istockphoto.