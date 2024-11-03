Один каркас остался от хозпостройки после пожара под Петрозаводском

Хозяйственная постройка горела утром в воскресенье. Спасателям потребовалось около получаса, чтобы потушить возгорание в Заозерье.

Сигнал о пожаре на улице Береговая поступил огнеборцам 3 ноября в 05:50. Соломенские пожарные смогли ликвидировать возгорание постройки к 06:20. Судя по фото от строения, осталась металлическая крыша, стойки, дверь.

Обошлось без пострадавших. Причину огненного инцидента предстоит установить. // фото «Пожарная часть-75 Соломенное»