Один из ста петрозаводчан встречает новый год только в новой одежде

В течение декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проводил опрос петрозаводчан. Исследование показало, какое количество горожан верят в новогодние приметы и соблюдает праздничные ритуалы.

Так, 4 из 10 человек верят в новогодние приметы. 14% ежегодно загадывают желание под бой курантов, 7% - выпивают бокал шампанского. 5% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.

Только 3% горожан верят в примету с сжиганием записки с заветным желанием, когда бросают пепел в бокал с шампанским и выпивают его до дна, чтобы оно сбылось. Кроме того, 1 из 100 петрозаводчан встречает новый год только в новой одежде. По 2% соблюдают ритуал с запуском салютов, зажиганием бенгальских огней и гирлянд. 5% респондентов выступили на стороне таких новогодних традиций, как гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок, а некоторые выступают за поход в баню. // Фото: unsplash.