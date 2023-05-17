Один из пропавших подростков вернулся домой

Полиция Медвежьегорского района завершила мероприятия по розыску 17-летнего юноши.

Молодой человек вышел на связь с полицией и вернулся домой. Оперативники поблагодарили жителей Карелии, которые помогли распространить информацию.

Между тем розыск второго юноши Степана Пантелеева продолжается. Воспитанник социального учреждения 2 мая покинул место жительства в Олонце, может находиться в Петрозаводске.