Один человек пострадал при взрыве газа в Петрозаводске, троих спасли

В доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске взорвался газ. На месте ЧП работают экстренные службы.

В результате взрыва газа в одной из квартир жилого дома пострадал один человек, еще трех человек спасли, сообщили в МЧС. Газ взорвался 6 января 22:20.

На месте работают бригады скорой помощи, спасатели, пожарные.

По данным телеграм-канала 112, в подъезде взрывной волной выбило стекла, несущие конструкции не повреждены. Обстоятельства ЧП устанавливают. // видео телеграм-канал «Вкратце/ Петрозаводск/ Карелия»

/ фото стопкадр