06 января 2025, 23:38
Один человек пострадал при взрыве газа в Петрозаводске, троих спасли
В подъезде на Луначарского выбило стекла, несущие конструкции не повреждены
В доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске взорвался газ. На месте ЧП работают экстренные службы.
В результате взрыва газа в одной из квартир жилого дома пострадал один человек, еще трех человек спасли, сообщили в МЧС. Газ взорвался 6 января 22:20.
На месте работают бригады скорой помощи, спасатели, пожарные.
По данным телеграм-канала 112, в подъезде взрывной волной выбило стекла, несущие конструкции не повреждены. Обстоятельства ЧП устанавливают. // видео телеграм-канал «Вкратце/ Петрозаводск/ Карелия»/ фото стопкадр