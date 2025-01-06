Газ взорвался в жилом доме в Петрозаводске

В жилом доме на Луначарского взорвался газ, об этом сообщает телеграм-канал «Карельский дворик». Фотография с места ЧП опубликована в источнике. На снимке виден разрущенный балкон.

Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о пострадавших в результате ЧП на Луначарского, 19, в Петрозаводске. Министр не стал уточнять, что конкретно случилось, назвав это происшествием.

На месте работают экстренные службы и медики. Спасатели вытащили трех человек.