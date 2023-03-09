09 марта 2023, 16:21
Одежду из конопли собрались шить в Петрозаводске
Швейный цех оборудуют на Ключевой в Петрозаводске
Новое производство откроется на улице Петрова в Петрозаводске. Сейчас для швейного цеха закупают оборудование и набирают работников, всего около 40 человек.
По информации регионального министерства экономического развития, на предприятии собираются шить сафари-тенты для глэмпингов, одежду из эко-тканей и выполнять оптовые заказы. В планах – развитие собственного эко-бренда одежды из конопли.
Также будет работать цех ПВХ, где будут изготавливать снаряжение для туризма и отдыха. Продукция, возможно, сможет заменить покинувшие рынок западные бренды. // фото unsplash.com