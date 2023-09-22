Очищающий печень осенний гриб назвал биолог

Осенние опята – не только вкусные грибы, но и очень полезные. Об этом изданию Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Госуниверситета просвещения Роман Опарин.

В частности, они хорошо очищают печень и улучшают ее функции, укрепляют иммунитет, улучшают обменные процессы, снижают уровень сахара и холестерина в крови, поддерживают здоровье сосудов и сердца.

Комплекс веществ, содержащихся в опятах, имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства. // фото: Marek Piwnicki/pexels.com