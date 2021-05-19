Очевидец эмоционально прокомментировал жесткую аварию на «Сортавале»

Сегодня около пяти часов вечера на 102-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, столкнулись внедорожник Mitsubishi L200, микроавтобус Mercedes и КамАЗ. Транспортные средства разбросало по проезжей части. Очевидцы аварии сняли видео с места ЧП, эмоционально прокомментировав его.

По предварительной информации, помощь врачей потребовалась 22-летнему водителю и 27-летнему пассажиру Mitsubishi. 68-летний водитель микроавтобуса также госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Видео паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»