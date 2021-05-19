19 мая 2021, 19:09
Очевидец эмоционально прокомментировал жесткую аварию на «Сортавале»
Три человека пострадали в столкновении трех автомобилей в Ленинградской области
Сегодня около пяти часов вечера на 102-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, столкнулись внедорожник Mitsubishi L200, микроавтобус Mercedes и КамАЗ. Транспортные средства разбросало по проезжей части. Очевидцы аварии сняли видео с места ЧП, эмоционально прокомментировав его.
По предварительной информации, помощь врачей потребовалась 22-летнему водителю и 27-летнему пассажиру Mitsubishi. 68-летний водитель микроавтобуса также госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Видео паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»