Очевидцы потушили загоревшийся автомобиль в Петрозаводске

В четверг в 15 часов 57 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле, припаркованном возле дома на Неглинской набережной. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, помощь профессионалов уже не потребовалась. До их прибытия с огнем при помощи огнетушителей справились проезжавшие мимо автомобилисты, так как на момент пожара хозяина в машине не было.

В результате ЧП в автомобиле Kia Picanto был поврежден салон на площади 0,5 квадратного метра. По какой причине загорелся припаркованный автомобиль, сейчас выясняют специалисты. Материальный ущерб устанавливается. // Фото «Петрозаводск говорит»