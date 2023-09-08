Пожар вспыхнул в жилом доме в Петрозаводске

В Петрозаводске утром 7 сентября вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании в доме №14 по улице Мерецкова поступил на пульт дежурного в 11:05. На место выехали три единицы техники и 10 специалистов.

Борьба с огнем заняла около получаса. В 11:40 возгорание было ликвидировано.

Жителям республики напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz