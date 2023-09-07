Личность пострадавшего в Петрозаводске пешехода установили

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность пешехода, которого жестко сбили на «зебре» в Петрозаводске вечером 6 сентября. Оказалось, пострадавшему всего 19 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, в юного горожанина врезался 53-летний мужчина за рулем Nissan. Читательница «Петрозаводск говорит» рассказала, что удар был очень сильный, пешехода подбросило в воздухе.

- Водитель вышел из авто, находился в шоковом состоянии, постоянно повторял «я его не видел, я не видел». Молодой человек лежал на асфальте в луже крови, не двигался и не подавал признаков жизни,

- уточнила она.

Горожанка отметила, что раньше перед этим пешеходным переходом был установлен лежачий полицейский, но затем его демонтировали, хотя рядом расположена школа. // фото: ГИБДД Петрозаводска