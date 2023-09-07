07 сентября 2023, 10:39
Происшествия

Личность сбитого в Петрозаводске пешехода не могут установить

Мужчина госпитализирован после аварии на Первомайском проспекте

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали жесткую аварию с участием пешехода, произошедшую вечером 6 сентября на Первомайском проспекте.

По данным ведомства, 53-летний водитель автомобиля Nissan сбил на пешеходном переходе молодого человека. Личность пострадавшего пока не установлена. С травмами он госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются. Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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