Квартирант в Карелии забил до смерти хозяина и сел только через 15 лет

Совершенное в 2008 году в Петрозаводске преступление смогли раскрыть лишь в 2023-м. Виновным в смерти жителя карельской столицы признали его квартиранта, сообщили в СУ СКР по региону.

Сейчас мужчине 39 лет, он 15 лет назад снимал у погибшего квартиру в доме на Октябрьском проспекте. Хозяин и квартирант часто ссорились, потому что потерпевший пил. Подсудимый считал, что тот ворует у него вещи.

В декабре 2008 года он из-за этого избил мужчину кулаками по телу и голове, оставив лежать в его комнате. На следующее утро обнаружил, что тот не подает признаков жизни, и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи зафиксировали смерть.

В тот момент следователи не смогли доказать причастность квартиранта к преступлению, да и тот настаивал на своей невиновности. Дело осталось не раскрыто. Однако спустя годы следователи все же уличили убийцу – они использовали детектор лжи и применили особую тактику допросов. Виновного отправили в колонию строгого режима на семь лет. // фото: Pavlofox/ pixabay.com