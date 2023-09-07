Очевидцев жесткого столкновения разыскивают в Петрозаводске

Два автомобиля жестко столкнулись на пересечении трех улиц на Кукковке. Удар был такой силы. что обе машины развернуло, а пешеходам пришлось убегать.

Авария произошла 5 сентября в 18:51, когда один водитель совершал левый поворот на Торнева, а другой двигался по Ровио в прямом направлении. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

В соцсети разыскивают очевидцев аварии, также ищут мужчину, который подходил к пострадавшему в автомобиле «Фольксваген». Телефоны для связи указаны в паблике «Подслушано у водитедей Птз и Карелии». // фото скриншот