07 сентября 2023, 15:29
Очевидцев жесткого столкновения разыскивают в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись на Кукковке: их развернуло, пешеходы отбежали в сторону
Два автомобиля жестко столкнулись на пересечении трех улиц на Кукковке. Удар был такой силы. что обе машины развернуло, а пешеходам пришлось убегать.
Авария произошла 5 сентября в 18:51, когда один водитель совершал левый поворот на Торнева, а другой двигался по Ровио в прямом направлении. Транспортные средства получили серьезные повреждения.
В соцсети разыскивают очевидцев аварии, также ищут мужчину, который подходил к пострадавшему в автомобиле «Фольксваген». Телефоны для связи указаны в паблике «Подслушано у водитедей Птз и Карелии». // фото скриншот