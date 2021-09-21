21 сентября 2021, 19:03
Общество

Очередные гаражи отправят под снос в Петрозаводске

Земельные участки на Перевалке и в Первомайском районе освободят до 30 сентября

В Петрозаводске будут снесены очередные самовольно установленные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Демонтажу подлежат гараж, расположенный у дома №2 по улице Кутузова, а также гараж, находящийся в районе дома №9 по переулку Аксентьева. Владельцы объектов проинформированы о скором сносе.

Земельные участки, на которых стоят незаконные конструкции, будут освобождены до 30 сентября. Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
улица Кутузова
переулок аксентьева
гараж
снос
Мэрия
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