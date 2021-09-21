21 сентября 2021, 19:03
Очередные гаражи отправят под снос в Петрозаводске
Земельные участки на Перевалке и в Первомайском районе освободят до 30 сентября
В Петрозаводске будут снесены очередные самовольно установленные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Демонтажу подлежат гараж, расположенный у дома №2 по улице Кутузова, а также гараж, находящийся в районе дома №9 по переулку Аксентьева. Владельцы объектов проинформированы о скором сносе.
Земельные участки, на которых стоят незаконные конструкции, будут освобождены до 30 сентября. Фото мэрии Петрозаводска