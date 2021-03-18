Очень дорогое кольцо похитила квартирантка у жительницы Петрозаводска
Молодая жительница Петрозаводска обратилась в полицию, заявив, что у нее похитили ценное имущество, сообщает МВД Карелии.
У 23-летней девушки украли чемодан, в котором хранилось золотое кольцо стоимостью 130 тысяч рублей, а также одежда и косметика на сумму более 26 тысяч рублей.
Вещи пропали из коттеджа, который петрозаводчанка сдает в посуточную аренду. Объект пользовался спросом. Последней там проживала жительница Санкт-Петербурга на которую и пало подозрение.
Полицейские установили причастность к происшествию 25-летней, ранее уже имевшей проблемы с законом, женщины. Тем более, что та не успела покинуть республику. Подозреваемая дала признательные показания. Часть похищенных вещей она вернула добровольно, остальное изъяли в ходе выемки.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Фото с сайта cs1.livemaster.ru