Директор УК заключен под стражу после гибели мужчины на Куйбышева

В Петрозаводске директора управляющей компании заключили под стражу после гибели мужчины на Куйбышева, 10. Такую меру пресечения генеральному директору УК избрал суд. Об этом сегодня вечером сообщили в Следкоме Карелии.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

- прокомментировали в ведомстве.

Как мы сообщали ранее, многоквартирный жилой дом обслуживает компания ООО «ССР» («Служба срочного реагирования»). В отношении гендиректора управляющей компании возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Наказание по ней может составить до 6 лет лишения свободы.

По версии карельских следствия, директор УК не организовал должным образом очистку кровли крыши дома от снега, наледи и сосулек. Как считают следователи, «тем самым он создал условия для образования ледяной массы, которая 14 марта 2021 года упала с крыши дома на мужчину». От полученных травм мужчина, 1971 года рождения, скончался на месте.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии, расследование продолжается.

Напомним, страшный эпизод попал в объектив камеры наблюдения. О ЧП высказалась глава Петрозаводска. Также возможные причины трагедии озвучил глава Карелии. (фото Антонина Кябелева)