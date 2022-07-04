Обычная простуда едва не привела к смерти молодого мужчины

Врачи стационара БСМП спасли жизнь 27-летнему мужчине, который попал в больницу с осложнениями гнойного гайморита. Все начиналось с обычного насморка, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В стационар мужчину госпитализировали с высокой температурой, головной болью, тошнотой, пульсирующей болью в глазнице и снижением зрения.

Не так давно пациент простудился, у него развился насморк, который перерос в воспаление пазух носа и гнойный гайморит. Начали развиваться менингит и флегмона орбиты глаза. Это могло привести к смерти.

Хирурги прооперировали больного, сохранив ему глаз и жизнь. Операция длилась больше трех часов. Потом пациент еще месяц восстанавливался в стационаре, только сейчас его выписали. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте